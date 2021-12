Mátl zůstává v čele ŘSD, ministr Kupka sází na kontinuitu. Slibuje až 60 kilometrů nových dálnic za rok

Bývalo takřka standardem, že když se vyměnil ministr dopravy, záhy následovala i výměna generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic. Nynější ředitel Radek Mátl však „přežil“ nahrazení Vladimíra Kremlíka Karlem Havlíčkem (ANO) v roce 2020 a zřejmě i nynější nástup Martina Kupky do čela resortu dopravy.

Plány nového ministra: Za jedno volební období více nových kilometrů než za minulé desetiletí

Kontinuita příprav staveb je pro Kupku důležitá vzhledem k tomu, že jeho ambice co do počtu nově otevíraných úseků jsou nemalé. Kdyby se je podařilo naplnit, patrně by dokázal počtem nových dálničních kilometrů za jedno volební období předstihnout celé minulé desetiletí.

Již dříve hovořil o tom, že by jich chtěl zprovoznit na dvě stě, zatímco mezi lety 2011 a 2020 to bylo 175. Začátek přitom bude mít Kupka nesnadný, protože v roce 2022 tempo otevírání nových dálnic oproti letošku zpomalí. Zatímco letos se může ŘSD pochlubit bezmála padesáti čerstvě zprovozněnými kilometry, napřesrok to bude zhruba polovina.

„V dalším roce (2023) bude číslo vyšší než 40 kilometrů a v dalších letech se pokusíme dostat i k číslu 60 kilometrů nových zprovozněných dálnic na zelené louce. Výhled je ambiciózní, ale doufám, že se ho podaří naplnit, aby se během čtyř let významně posunula splátka historického dluhu,“ plánuje.

Radek Mátl ujistil, že jeho lidé nyní pracují na tom, aby bylo možné v budoucnu dostavět všechny plánované dálnice. Každý úsek z 600 chybějících kilometrů je podle něj v některé části přípravy, je proto přesvědčen, že se základní dálniční síť podaří dokončit do roku 2030.