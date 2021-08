D1 u Ostravy má další výjimku. Klimkovičtí se bojí, že se stavba protihlukových stěn opozdí

Protihlukové stěny kolem dálnice D1 v okolí Klimkovic by měly být po obou stranách silnice, vést mají dokonce i jejím prostředkem. Na jedné ze stran mají být také vysazeny stromy, které by měly z části sloužit jako izolace proti hluku a prachu.

ŘSD ale nedávno opět zažádalo o výjimku z překračování limitů hluku. Zjistilo to vedení města krátce poté, co v červnu proběhlo jednání zástupců ŘSD s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a starosty dalších obcí v okolí dálnice.

Starosta Jaroslav Varga (Občané Klimkovic) je přesvědčený o tom, že správce silnic i Krajská hygienická stanice informaci záměrně zatajili. Obec tak podala žádost o vysvětlení. ŘSD navíc už jednu výjimku dostalo, a to v roce 2017. Podmínkou tehdy bylo, aby se opatření na D1 zrealizovala tak, aby se hluk dostal na úroveň zákonného limitu. To se ale zatím nestalo. „Smutné je to, že to udělali na úkor lidí, aniž by někdo důsledně požadoval nápravu,“ doplnil starosta.

Odloží výjimka stavbu stěn?

Klimkovice stále nevědí, kdy přesně se protihlukové bariéry začnou stavět. „Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala časově omezené povolení pro provoz dálnice D1 s platností do konce roku 2025. Realizace akce je dle záměru projektu plánována na období 2024 – 2025,“ odpověděl na dotaz ČT mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Termín potvrdili i hygienici, vedení města se ale obává, že další prodloužení jen odloží termín realizace, což se stalo i v minulosti. Podle ŘSD právě probíhá příprava na geotechnický průzkum, který má sloužit jako podklad pro projektovou přípravu.