Nestačí stavět dálnice. Je třeba brát ohled na lidi žijící kolem nich, říká nový spolek obcí

Město Klimkovice a obce Olbramice a Hladké Životice chtějí usilovat o to, aby na život obyvatel měl co nejmenší dopad provoz na dálnicích a silnicích. Založily proto Spolek pro přijatelný život kolem dálnice v Moravskoslezském kraji, do kterého chtějí zapojit i další obce. Vadí jim například nedostatečné řešení problému zvýšeného hluku.