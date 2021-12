Dálnice D35 má dvanáct nových kilometrů v Pardubickém kraji, nově končí poblíž Holic

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl prohlásil při slavnostním otevření nového dálničního úseku, že je příprava staveb tak složitá, že je potřeba být vděčni za každý kilometr. „Dnes to není kilometr, je to dvanáct kilometrů velmi důležité dálnice. Možná jedné z nejdůležitějších v republice. (…) Velmi mě mrzí, že dlouhé roky se tato dálnice zanedbávala,“ uvedl.

Dálnice D35 je součást alternativního spojení Prahy s Moravou, které by mělo odlehčit dálnici D1, jenomže ještě zdaleka není hotová. Otevřením úseku Opatovice nad Labem – Časy učinili však silničáři významný krok, který to má změnit.

Nová stavba má celostátní význam jako součást alternativní spojnice Čech a Moravy vedle D1, má ale i význam pro své nedaleké okolí. Odlehčuje staré silnici I/35 mezi Hradcem Králové a Holicemi a zároveň by měla ulevit samotnému Hradci Králové. Kdo jede třeba z Prahy do zmíněných Holic, nemusí již zajíždět do Hradce jako dosud (případně do Pardubic), objede ho po dálnici.

Je to zároveň první dálniční úsek, který vede v celé své délce po území Pardubického kraje. Zatím na území regionu okrajově zasahovala trasa dálnice D11, nebyla však na něm žádná křižovatka. Ta opatovická, kde D35 dosud končila, byla do středy jedinou dálniční křižovatkou v Pardubickém kraji. Nově k ní přibyly křižovatky Rokytno a Časy, takže lze poprvé využít dálnici i k vnitrokrajským cestám.

Kromě Hradce Králové by měl nový úsek D35 částečně odlehčit obcím Býšť a Chvojenec, kterými prochází původní „pětatřicítka“. Úleva to však nebude úplná. Například cesta z centra Hradce do Holic bude rychlejší po staré silnici než po dálnici.

Auta, která pojedou po nové dálnici, navíc budou muset na jejím prozatímním konci sjet na silnici I/36, která by sice v budoucnu měla dostat přeložku u Horních Ředic, zatím na ní ale zůstává nepříjemná prudká zatáčka na okraji této obce. Na obchvatu Holic najede doprava z dálnice na dosavadní silnici I/35 a dále směrem na Mohelnici bude pokračovat po ní.