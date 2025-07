Odborníci doporučují rozšířit screening rakoviny plic

Pneumologové chtějí navrhnout ministerstvu zdravotnictví rozšíření screeningu rakoviny plic. Nově by do něj mohly spadat kromě kuřáků nad 55 let i další rizikové skupiny, například lidé pracující v toxickém prostředí nebo pacienti z rodin, kde jsou časté nádory. „Je to velké téma k zamyšlení, abychom pacienty diagnostikovali dříve," říká přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Motol Robert Lischke. Nemoc ročně zabije přes pět tisíc lidí, avšak se včasným záchytem se šance na uzdravení a plnohodnotný život zvyšuje.