Hirošima je symbolem nezdolnosti japonského národa, míní Pavel

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil oficiální program na návštěvě Japonska. Odpoledne tamního času se vlakem přesunul do Hirošimy, kde uctil památku obětí výbuchu jaderné bomby z konce druhé světové války. Ocenil, jak se Japonci s tragédií vypořádali. Z cesty do Asie se vrátí v neděli.

Po příletu se sešel prezident se zástupci české ambasády a tuzemského byznysu. Na cestě jej doprovázejí lidé z firem z oblasti IT, kyberbezpečnosti a dalších technologických společností. Česko podle Pavla vnímá Japonsko jako zemi, která je technologicky výrazně dále, ale tuzemsko jí má prý i tak co nabídnout.

Starosta Himedži ve svém projevu vyzdvihl Pražský hrad jako centrum historie a kultury i dějiště sametové revoluce, při které se na Hrad s tehdejším prezidentem Václavem Havlem vrátila svoboda a demokracie. Hrad Himedži pak bývá pro svůj vzhled někdy označován jako „bílá volavka“, protože připomíná ptáka připraveného ke vzletu. Himedži je jedním z mála japonských hradů, který nikdy nebyl zničen válkou, požárem ani zemětřesením.

„Jsem přesvědčen, že právě za současné nejisté a nestabilní mezinárodní situace dojde díky uzavření partnerství mezi oběma našimi hrady, které jsou symboly mírové jedinečnosti, svobody a demokracie, k rozšíření rozmanité výměny v široké škále oblastí, jako jsou kultura, umění, průmysl, cestovní ruch či vzdělávání,“ uvedl Kijomoto.

Na recepci pořádané na počest českého prezidenta starosta následně oznámil, že jako součást memoranda se letos uskuteční výměnný pobyt studentů z Himedži v Praze. „Jsem přesvědčen, že mír, svoboda a demokracie, tedy základní hodnoty, ze kterých se dnes těšíme, nejsou samozřejmostí a ani samozřejmostí nezůstanou. Právě proto se velmi těším na to, co naši mladí lidé, kteří ponesou odpovědnost za budoucnost, pocítí a čemu se naučí v Česku,“ prohlásil. Pavel následně přislíbil, že pokud mu to umožní kalendář, bude mu ctí studenty z Himedži na Pražském hradě přivítat.