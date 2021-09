Uzavírka ještě více komplikuje příjezd do Českých Budějovic. Pět kilometrů se jede půl hodiny

S velkým předstihem musí do práce nebo do školy vyrážet všichni, kdo žijí jižně od Českých Budějovic a dojíždějí do krajského města. Uzavřená je silnice mezi Budějovicemi a obcí Včelná a zbývá jediná možná trasa – souběžná státní silnice. Ta je však i jindy velice vytížená a nyní se zejména v ranní špičce ucpává. Pětikilometrová cesta ze Včelné do Českých Budějovic tak zabere půl hodiny.