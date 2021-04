Zoo v pondělí opět otevřou, dovnitř ale pustí jenom pětinu návštěvníků. Apelují i na dodržování opatření

Zoologické zahrady mohou do venkovního areálu pustit jenom dvacet procent návštěvníků. Například pro ostravskou zoo to znamená asi pět tisíc lidí. Do vnitřních pavilonů však budou mít lidé vstup zakázán.

„Budeme se snažit třeba ty teplomilnější druhy nechat ve venkovních výbězích co nejdéle tak, aby měli návštěvníci možnost vidět maximum zvířat,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková. V celém areálu bude platit povinnost chránit si dýchací cesty. Restaurace či kiosky budou vydávat jídlo jenom přes okénka.