Brněnská zoo už poslala do světa pět ledních medvíďat. Samice Cora se stala i dvojnásobnou babičkou

Brněnský medvědí pár Cora a Umce dal světu už pět ledních medvíďat. Oba se narodili v roce 1998, ona v Rusku, on v Kazachstánu. Díky nim a hlavně jejich mláďatům je Zoo Brno vyhlášená po celém světě.

„Je to opravdu unikát, je to opravdu jedinečné, že jedna samice dokáže během tolika let porodit pět mláďat. A nejen je porodit, ale je i odchovat, aby přežily do dospělosti,“ řekl mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.