Brněnská medvíďata se poprvé ukázala světu

Na svá jména dva malí medvídci stále čekají. Návštěvníci je vyberou hlasováním. Velkým otazníkem je zatím i pohlaví obou potomků. To bude zjištěno až při první veterinární prohlídce, kterou by medvíďata mohla absolvovat v nejbližších týdnech. „Počítáme, že v průběhu 14 dnů bychom měli medvíďata odchytit, zjistit jejich zdravotní stav, váhu, pohlaví a všechny náležitosti,“ popisuje ředitel brněnské zoo Martin Hovorka. Ačkoliv na maminku jsou obě mláďata zvyklá, tatínka znají jen přes plot. Dokud nevyrostou, mohl by jim samec Umca ublížit. Zůstává proto ve vedlejším výběhu.

Naposledy odchovala Cora s Umcou medvíďata před pěti lety. Díky Tomovi a Bilovi se návštěvnost v brněnské zoo několikanásobně zvýšila. Odchov ledních medvědů je totiž velmi obtížný, podle statistik přežije v zajetí do dospělosti jen osm procent mláďat. Vedení brněnské zahrady odhaduje zvýšení tržeb díky novým medvíďatům až o tři miliony.