Tramvaje pojedou do Holyně, Libuše i za hranice Prahy. Po letech se začne pražská kolejová síť prodlužovat

Vedení hlavního města tak prosadilo pouze dílčí prodloužení tratě na Pankráci, které Praha 4 považuje za kompromis – tramvaje budou jezdit z nynější zastávky Pankrác dále okolo nákupního centra k poště na začátku Budějovické ulice, dál však již ne. Trať má být připravena k tomu, aby tramvaje nahradily metro, které bude projíždět stanicí Pankrác, až začne její přestavba pro propojení nové trasy D na stávající trasu C.

Praha 4 se zároveň postavila proti původním plánům vedení města prodloužit trať dále Budějovickou ulicí až do prostoru bývalého Budějovického náměstí, kde je dnes stanice metra Budějovická. Podle místostarosty Prahy 4 Zdeňka Kováříka (ODS) je pro místní obyvatele důležitější zachovat parkovací místa, která jsou v prostoru, kudy v minulosti tramvajové koleje vedly, a v případě obnovení trati v Budějovické ulici by jej zabraly znovu. „Za městskou část mohu říct, že od hlavní pošty (tramvajovou trať) dál v žádném případě. Máme tam 450 parkovacích míst, což je samozřejmě nemožné nahradit. Pro to prodloužení ani není dopravní důvod,“ řekl Kovářík.

Do Holyně obousměrnými tramvajemi

Z dalších tratí je nejblíže realizaci ta slivenecká. Vznikly ostatně již první její metry. Loni v létě, když se rekonstruovala trať na Smíchově, nechal dopravní podnik na barrandovské tramvajové smyčce postavit napojení, aby nemusel v blízké budoucnosti kvůli němu dopravu opět přerušit. Tramvajová trať Barrandov–Holyně–Slivenec se začne stavět letos, i když přesný termín začátku prací dopravní podnik ještě nemá a zatím vybírá zhotovitele.

V první fázi má vzniknout 900 metrů trati od smyčky Sídliště Barrandov přes zastávku Kaskády do provizorní konečné zastávky Holyně. U ní nebude smyčka, takže na lince 5, která by do ní měla zajíždět, budou jezdit výhradně obousměrné vozy. Později dopravní podnik počítá s prodloužením trati o dalších 600 metrů k ulici K Barrandovu, kde vznikne zastávka Slivenec, u které již bude smyčka pro obracení tramvají.

Zatímco však stavba trati do Holyně by měla být hotová v roce 2022, její dokončení do Slivence se plánuje až ve vzdálenější budoucnosti.