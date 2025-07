Kvůli opravám nepojede o víkendu část metra C

V Praze od soboty nejezdí metro linky C mezi stanicemi Hlavní nádraží – Vltavská. Důvodem je pokračující rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc. Soupravy se znovu rozjedou v pondělí ráno. Po dobu výluky mohou cestující využít tramvaje XC a 36, informoval dopravní podnik. Další výluku čeká metro C v srpnu, kdy bude týden mimo provoz úsek mezi Chodovem a Muzeem.

Metro, které kvůli tomu nyní nepojede, tak po oba víkendové dny nahradí ve vyloučeném úseku tramvajová doprava XC v trase z hlavního nádraží přes Masarykovo nádraží, Vltavskou a Letnou na Špejchar. Vedle toho dopravní podnik zavedl tramvajovou linku 36 v trase ze Zvonařky přes I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Florenc a Palmovku do Kobylis.

Náhradní tramvaje číslo 36 doporučuje podnik cestujícím i při další výluce metra C, která bude od soboty 2. srpna do neděle 10. srpna mezi Chodovem a Muzeem. Spolu s ní budou dopravu místo metra zajišťovat autobusy XC a posílené či prodloužené vybrané autobusové linky. Poslední dva dny této výluky, tedy 9. a 10. srpna, nepojede metro až do zastávky Nádraží Holešovice. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení.