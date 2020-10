Tramvaje se vrátí do Budějovické ulice, pražská rada schválila přípravu projektu na trať k budově pošty

Nový úsek naváže na koleje, které v současnosti dopravní podnik staví, a to před křižovatkou ulic Na Pankráci a Hvězdova. První zastávka, která na něm bude, vznikne před vchodem do obchodního centra Arkády, a nahradí provizorní zastávku Pankrác před křižovatkou s Hvězdovou. Druhá zastávka bude konečná Bystřická před budovou pankrácké pošty. Tam budou tramvaje zřejmě končit natrvalo.

Prodloužení tramvajové tratě z ulice Na Pankráci do Budějovické má být hotové do deseti let. Podle odhadu uvedeného v dokumentu, který prošel pražskou radou, bude trať samotná stát 220 milionů korun, dalších 150 milionů potom město zaplatí za úpravy, které se stavbou souvisejí, zejména podchod pod ulicí Na Pankráci.

Budějovickou ulicí jezdily tramvaje do 70. let. Trať původně vedla na Kačerov, později na někdejší Budějovické náměstí – tedy prostor, pod kterým dnes je stanice metra Budějovická. Měla také odbočku ulicí Antala Staška na Ryšánku. Úseky na Kačerov a na Ryšánku byly zrušeny v roce 1970, ve zbytku Budějovické ulice byl provoz zastaven v květnu 1974 v souvislosti se zprovozněním nové trati metra v téže trase.

Tramvaje od té doby jezdí pouze k pankrácké vozovně. I po zastavení provozu zůstávaly desítky let ve středovém pásu v Budějovické ulici i ulici Antala Staška nevyužívané tramvajové koleje, ale v minulém desetiletí byly sneseny.

Obnova tramvajové tratě na jih od zastávky Pražského povstání začala letos a má být hotová do konce roku. Prozatím ale jde jen asi o 200 metrů od ulice Na Veselí před křižovatku s Hvězdovou, kde vznikne prozatimní konečná. Prodloužení tramvajové tratě souvisí s připravovanou stavbou metra D, které bude v první fázi začínat ve stanici Pankrác.

Kdyby tramvaje jezdily tak jako dosud, znamenalo by to, že cestující, kteří by cestovali například z Nuslí na Nové Dvory, by přijeli tramvají na Pražského povstání, kde by museli přestoupit na metro C, jet jednu stanici a znovu přestoupit na linku D, která bude na Nové Dvory jezdit.

Zároveň prodloužená tramvajová trať poslouží jako náhrada metra v době, kdy bude během stavby trasy D uzavřená stanice Pankrác i na trase C. Vlaky jí budou projíždět. Stanice bude uzavřena rok, není ale zatím jasné, kdy začne.