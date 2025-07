Záchranáři zasahují v Roztokách u Prahy, u desítek lidí je podezření na meningitidu

Podle Hylebranta se celá událost momentálně vyšetřuje. „Přesnější informace budeme mít zřejmě ráno,“ podotkl. „Na místě máme aktuálně tři inspektory provozu, záchranářskou posádku a posádku s lékařem,“ dodal.

Server Novinky.cz uvedl, že podezření na meningitidu je u lidí z ubytovacího zařízení na Tyršově náměstí. Policisté a hasiči podle serveru uzavřeli okolí objektu. V okolí se pohybují záchranáři v ochranných oděvech. Policie podle mluvčí strážníků Vlasty Suchánkové poskytuje asistenci.

Odhaduje se, že při nákaze bakterií invazivního meningokoka umírá asi deset procent nakažených, třetina zůstává s následky, jako jsou amputace či hluchota. Očkováním je v Česku chráněna proti typům A, C, W a Y asi polovina dětí do dvou let, u typu B zhruba 70 procent a oběma přibližně třetina teenagerů.