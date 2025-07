Vedení jednoho z kontingentů Frontexu bude sídlit v Praze

Cílem zavedení sídla v Česku je přenést řízení z centrály v polské Varšavě do regionů. Kontingentů je sedm, každý s vedením v jiném městě. Šestý kontingent s řízením v Praze zahrnuje vedle tuzemských policistů také jejich kolegy z Belgie, Švýcarska, Německa, Dánska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska a Nizozemska. Zřízení kontingentů je podle výkonného ředitele agentury Hanse Leijtense novou kapitolou Frontexu. Další výzvou je mít do roku 2027 v agentuře deset tisíc policistů.

Dosavadní způsob řízení veškeré činnosti z jednoho centra byl podle něj komplikovaný. Česko proto změnu podporovalo a ucházelo se o to, aby v tuzemsku jedno ze sídel agentury bylo. Česko vysílá podle Vondráška pravidelně na mise Frontexu zhruba 140 policistů ročně. Na letišti v Ruzyni působí 25 policistů Frontexu.

Počet migrantů mířících nelegálně do EU klesl o pětinu

V takzvaném letištním kontingentu působí podle něj v současné době zhruba dvě stovky policistů, jejich počet se bude v nejbližší době navyšovat. Sekce má na starosti zhruba pětadvacet až třicet letišť, pracuje i na námořních hranicích.

V Praze budou podle Perníčka sídlit personalisté, analytici a další zaměstnanci. Kontingent by tak měl být zcela nezávislý. „Od ledna letošního roku zde má dočasné sídlo, které by se mělo přeměnit v lednu 2026 na takzvanou anténní kancelář. To je logisticko-manažerské sídlo celého kontingentu,“ popsal koordinátor. Vedení bude moci přesouvat policisty na různá letiště podle potřeby.