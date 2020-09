Je region připraven na druhou vlnu pandemie? I o tom debatovali krajští volební lídři Plzeňského kraje

přehrát video Předvolební debata: Plzeňský kraj - 1. část Zdroj: ČT24

Krok ministerstva zdravotníctví je správný, uvedl Roman Zarzycký za ANO. Domnívá se také, že testování funguje a vládní nařízení přicházejí včas. Zdůraznil, že i přes nepříznivý trend je smrtnost v Česku spojená s pandemií třetí nejnižší v Evropě. Dodal, že také chytrá karanténa funguje, přestože to mnozí zpochybňují. Vládu ve zpřísnění všech těchto opatření podporujeme, řekl Jiří Valenta za KSČM. Očekává však růst smrtnosti. Za hlavní považuje chránit starší ročníky. Proto by se podle něj měla plošně testovat všechna zařízení pro seniory. Rudolf Špoták za Piráty považuje současnou situaci za kritickou. Proto by se podle něj mělo postupovat jako na jaře, tedy aktivovat ústřední krizový štáb. Dodal, tento návrh ve středu ve sněmovně neprošel. „Potřebujeme situaci řídit shora a kraje by následně měly respektovat nařízení z Prahy.“ Blanka Schröpferová za DSZ - Za práva zvířat považuje nejnovější opatření ministerstva zdravotnictví za správná, ale trochu pozdě zavedená. Kritizovala také letní rozvolnění. Proto by nyní navrhovala postupovat jako na jaře: například omezit cestování, omezit pohyb lidí či zavést povinnost nosit roušky jako tehdy. Naopak Marie Pošarová za SPD si myslí, že dosavadní opatření byla dostatečná, ta nová nepodporuje. Neměla by se podle ní vyvolávat hysterie a panika. Nosit roušky ve vnitřních prostorech je dobré, venku by je nenavrhovala, protože to může snižovat „vnitřní imunitu vlastního těla.“ Trasování se podle ní nedaří. Nejvíce se prý lidé nakazí v odběrných místech, kde všichni stojí v dlouhých frontách, které nejsou rozděleny na lidi s příznaky a ty bez nich.

Ilona Mauritzová za ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů považuje za problém, že lidé nechtějí opatřením věřit. Zmínila také slib testovat kolem 20 tisíc lidí denně, zatímco v posledních dnech je to 15 tisíc. Podle ní také chybí čísla o počtech lidí, kteří jsou posíláni do karantény. Dodala, že Plzeňský kraj už dělá dávno to, co jinde spouští až nyní. Tedy posílání SMS zpráv, v nichž se uvádí, zda je testovaný pozitivní. Největším problémem je chybějící ústřední krizový štáb, řekl Ivo Grüner za ČSSD. To vede k tomu, že krajům chybí včas informace, které se místo toho dozvídají z médií. Za důležité považuje v této souvislosti také nedostatečnou rychlost předávání informací. „Nejdříve by to měli vědět ti, co s tím mohou něco dělat, a ne veřejnost.“ Chybí tu krizový plán, jak se chovat v ohrožení prvního či druhého stupně, uvedl Josef Bernard za JOSEF BERNARD A STAROSTOVÉ (STAN) s podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů. Kritizoval, že draze získané zkušenosti z jara „vylétly komínem“ a v přípravě se nic neudělalo. Záporně hodnotí i zřízení semaforu, podle něj stále není jasné, co by kdo – premiér, hejtman, starosta, občan – měl dělat. „Kdo odpovídá za zásobování ochrannými pomůckami? Nevíme,“ řekl. Zmínil příklad Německa, kde Institut Roberta Kocha vydává expertní vyjádření a nikdo to nezpochybňuje. Situace je alarmující, příliš brzo jsme rezignovali na dřívější opatření, přílis brzo jsme sňali roušky, domnívá se Ivana Bartošová za Koalici pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI). Chybí jí i centrální krizové řízení. Dodala však, že v plzeňském regionu na jaře fungoval a i nyní dobře funguje krajský krizový štáb.

V další části debaty se hovořilo o tom, že pošta možná pochybila při distribuci roušek pro seniory a šetří ji kontroloři léčiv. Bartošová považuje celou distribuci roušek za zbytečné plýtvání. Podle ní všichni lidé mají ochranných prostředků dostatek. Zarzycký zmínil, že Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra, které řídí ČSSD. Rozhodnutí o distribuci roušek považuje za správné. Zároveň by se lidé neměli bát a „neměli bychom je strašit“. Grüner na to reagoval, že i za tímto možným pochybením je absence ústředního krizového štábu. Výběr pošty je rozhodnutím vlády. Když chybí, je špatná distribuce, i když dodávky roušek a respirátorů jako takové podporuje.

Stačilo oslovit hejtmany a starosty, ti by distribuci zvládli, už to umějí, domnívá se Bernard. Také Mauritzová řekla, že distribuovat tento materiál se mělo prostřednictvím krajů, které jsou na to připraveny. Pošarová hovořila v této souvislosti i o možné roli lékáren, které stát mohl využít. Také ona se domnívá, že rouškami je každý dostatečně předzásoben. Měly by se distribuovat nejen lidem nad 60 a více let, ale například i onkologickým pacientům.

Schröpferová vidí problém hlavně v komunikaci, pět roušek na osobu vnímá jako zbytečné. „Každý občan je zásoben rouškami,“ řekla s upozorněním, že trvá dvě až tři hodiny, než se rouška prodýchá. Pošta nedostala jasný plán, jakým způsobem mají být lidé vybaveni, jestli se to má dělat ve sterilním prostředí, jestli se roušky mají, či nemají vybalovat, uvedl Špoták. A chybějící jednoznačné zadání způsobilo současné pochybení. I on se domnívá, že existence ústředního krizového štábu by tomu zamezila. Valenta reagoval na některé kolegy v diskusi a řekl, že rada Plzeňského kraje nebyla pro občany vzorem, když několik radních onemocnělo. Myslí si, že dnes i kraj může nakupovat za své, bez ohledu na (ne)existenci ústředního krizového štábu, který není samospásný. Plzeňský kraj to podle něho nedělá. Myslí si také, že v kraji není dostatek testovacích míst. Bernard na to reagoval, že kraj nakoupil respirátorů víc, než byly vládní dodávky a že kraj je šampionem v provádění testů. „Pomáháme i Ústeckému a Středočeskému kraji.“ Doplnil, že jsou zpracovány pandemické plány pro nemocnice a k dispozici jsou také instrukce pro domovy seniorů, jak reagovat na krizové situace.

Zarzycký si myslí, že kraj je dobře připraven na výrazné zhoršení epidemické situace a má dostatek materiálu. Také Bartošová soudí, že kraj postupoval koncepčně velmi dobře a že když nadále bude své kroky koordinovat se záchrankou, hygienou a různými odbory, „tak to kraj zvládne“. Rovněž Mauritzová si myslí, že po zdravotní stránce je kraj připraven velmi dobře. Za problém má nedostatek pracovníků v krajské hygienické stanici. Připravenost kraje zdůraznil i Grüner. „Panika v Plzeňském kraji nevznikne, protože kraj je připraven.“

