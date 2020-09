Plzeňský kraj trápí otevřené nůžky mezi centrem a periferií a hrozba hospodářské krize

„Jsem přesvědčen, že péče o věci veřejné patří k zodpovědnosti člověka, který nechce jen postranně nadávat, ale který chce přispět k tomu, že se věci hýbou kupředu. Zodpovědnost znamená i zodpovědně volit – a ptát se, jestli to, co lidé slibují, odpovídá tomu, co žijí, a jestli jsou konzistentní,“ říká k nadcházejícím krajským volbám plzeňský biskup Tomáš Holub.

Někdejší vojenský kaplan a hlava plzeňské diecéze dodává, že jemu se v kraji žije dobře – upozorňuje ale na to, že žije v krajské metropoli a že „rozdíly mezi životem v centru a ve vyloučených periferiích jsou docela náročné“.