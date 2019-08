Polsko se výrazně podílí na znečištění Ostravska. Ministr Petříček tlačí na tamní vládu, aby jednala

Podle něj by mělo Polsko začít výrazně snižovat emise například tím, že se bude modernizovat výroba právě v oblasti polského Slezska. S tím by měla pomoci i Evropská unie prostřednictvím svých fondů. Je však nutné zaměřit se i na polská lokální topeniště, která se na znečištění ovzduší na Ostravsku podílí také.

Podle starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice Aleše Boháče (nestr.) by měl stát zjednat nápravu. Konkrétně by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu řešit průmyslové areály a resort zahraničí údajné znečišťování z Polska.

V městském obvodu bývá ve vybraných dnech překročen limit polétavého prachu někdy i čtyřnásobně. Podle redaktorky ČT Pavly Krůčkové to byvá podobné i s hodnotami karcinogenního benzoapyrenu, který se někdy dostane až na desetinásobek povoleného limitu.

Město už iniciovalo přezkum v případě zpřísnění integrovaných povolení v koksovně. „Přezkum dopadl tak, že byly zpřísněny některé podmínky pro provoz zařízení. Mělo by dojít ke snížení počtu různých kouřových excesů, kterých jsme byli svědky,“ řekl Macura.

Podle ostravského primátora Tomáše Macury (ANO) se kvalita ovzduší na Ostravsku postupně zlepšuje, zároveň ale chápe vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, které bojuje za lepší životní prostředí. Primátor připomněl, že s polskou stranou by měla jednat hlavně vláda.

Liberty Ostrava se navíc hájí tím, že od privatizace investovala do snížení vlivu výroby na životní prostředí šest miliard korun. Další dvě miliardy pak údajně investovala s podporou dotací Evropské unie nad rámec svých povinností.

Macura připomněl, že Polsku vypršely výjimky na limity znečištění, které mělo při vstupních pohovorech do Evropské unie. To znamená, že tamní firmy by teď měly mít stejné podmínky, jaké mají české firmy. Poláci se navíc údajně inspirují programem kotlíkových dotací, což je podle ostravského primátora dobrá zpráva.

Tři země pod dohledem odborníků

Na otázku, zda ovzduší více znečišťuje Polsko, nebo Česko, by měly odpovědět výsledky speciálního měření odborníků z obou zemí. Data sbírají od loňského dubna poblíž česko-polské hranice a v rámci druhého projektu pak sledují kromě Česka a Polska také Slovensko.

„Máme hotový model, který ukazuje, že znečištění má centrum někde v okolí Katovic,“ řekl vedoucí katedry životního prostředí VŠB Ostrava Petr Jančík. Připomněl, že hlavně v těsné blízkosti hranic mají tyto zdroje znečištění významný vliv; na jih od Ostravy už nikoliv.

Podle Jančíka pomohly i kotlíkové dotace, ale jenom zčásti. Vyměněna byla totiž zhruba desetina těch nejproblematičtějších kotlů. Řekl, že stát se měl zaměřit na nejpostiženější regiony, jako je Ostravsko nebo severní Čechy. „Dotace byly rozprostřeny po celé republice, takže máme pokrytou jednu desetinu, mohlo to být vyřešeno možná už všechno,“ řekl.