Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu v Moravskoslezském kraji ukrývaly stovky barelů

Jana Končítková z bohumínské radnice ve čtvrtek uvedla, že ve středu majitel soukromého objektu oznámil hasičům, že v budově je nezjištěné množství neznámé látky. „Čekáme na výsledky rozborů, které ještě nemáme. Naši pracovníci zjišťovali, zda nedochází k úniku těchto látek do podzemních vod nebo případnému znečištění podzemních vod, to se nepotvrdilo,“ řekla Končítková.

V obou případech si polská firma pronajala v Česku objekty, do nichž odpad navezla. Když majitelé zjistili, co se v jejich budovách nachází, obrátili se údajně na úřady. Ve Starém Městě bylo uskladněno asi 500 tisíc litrů látky, v Bohumíně-Pudlově asi 150 tisíc litrů.

Objekt ve Starém Městě je určen k demolici. Chybí k němu dokumentace o inženýrských sítích. Za riziko primátor považuje i velké množství odpadu, k němuž se zatím nikdo nehlásí.

„Nevíme, zda někde v tom obrovském objemu nemůže docházet k úniku, zvlášť když na některých místech došlo ke zborcení nádob. Na druhou stranu není důvod k panice, víme, že se nejedná o žádný extrémní případ typu radioaktivního odpadu, ale o směsi odpadních hořlavých látek. Přesto si nemůžeme dovolit být nečinní,“ míní primátor. Podle mluvčí se navíc vzorky neodebíraly ze všech barelů, ale jen z několika.

Ze Starého Města by mohli barely začít odvážet v úterý

Pobucký doplnil, že barely by se mohly začít odvážet příští úterý. Specializované firmy se snaží vymyslet, jak je přepravit a likvidovat. „Rozhodnutí, předpokládám, padne v úterý ráno. Pokud se to celé spustí, tak v úterý by měl být den D, kdy bychom mohli začít s likvidací,“ uvedl Pobucký. Podle něj půjde o drahou záležitost.

„Zákon hovoří tak, že pokud je známý původce odpadu, tak to hradí město a následně to vymáhá po tom původci. Pokud není známý původce, tak to hradí kraj,“ řekl primátor. Podle něj je původce zřejmě znám, ale případ řeší policie a není vyloučeno, že šlo o takzvaného „bílého koně“. Město předpokládá, že náklady půjdou z jeho rozpočtu. „Je to havarijní stav a shodou okolností v úterý zasedá rada, takže bychom to řešili.“