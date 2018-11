Fotopasti pomáhají dopadnout původce černých skládek. Pořizuje je stále více obcí

Při odhalení viníků přitom pomáhají i drobnosti. „Když někdo přijede s kárkou, bez auta, pak je to spíše náhoda. Pomáhá tomu, že strážníci mají místní znalost a toho člověka poznají, ale spíš je to podle SPZ vozidla,“ popsal zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný. Dopadeným za to podle zákona hrozí pokuta až 500 tisíc korun.

Nelegální černé skládky trápí většinu samospráv. Zavedení fotopastí proto zvažuje i vedení Českých Budějovic. „Každoročně černých skládek přibývá. Měsíčně se likviduje na náklady města asi 350 černých skládek,“ popsala mluvčí Českých Budějovic Jitka Welzlová.

I tam je podle strážníků ale obtížné původce skládek odhalit, a to i z kamerových záznamů. „Občas se to povede v ulicích, kde máme kamery a je vidět, že to tam někdo dává, tak tam samozřejmě vyšleme strážníky a pokusíme se zjistit pachatele,“ přiblížil mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. To se ale bez fotopastí většinou nedaří.

Likvidace skládek stojí města i miliony korun

Skládky likvidují města na vlastní náklady. Ročně tak přijdou o statisíce až miliony korun. Například České Budějovice stála likvidace černých skládek v roce 2014 kolem 1,2 milionu korun, loni už se částka přiblížila dvěma milionům. To by se mohlo snížit právě investicí do nových fotopastí. Za jejich rostoucím počtem stojí mimo jiné i modernizace kamerového systému, který města a obce mají.

Na černých skládkách často končí například nepotřebný nábytek a odpad ze zahrady, ale i běžné odpadky. Podle aplikace ZmapujTo, přes kterou lidé radnicím nahlašují nelegální skládky, se v Česku objevilo za posledních šest let téměř 10 tisíc nelegálních skládek odpadu. Ty mohou ohrozit i kvalitu podzemních vod. „Samozřejmě vždy je významné i riziko požáru,“ doplnila mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.