Ostrava se potýká s koksovnou, která znečišťuje ovzduší. Podle inspekce není situace tak zlá

Moravskoslezská metropole označuje ovzduší za svou prioritu, s tím ale nesouhlasí Martin Kuchař, který natáčí videa Koksovny OKK od roku 2017. „Působí to na mě smutně. Zaprvé, že vidím, že je to něco, co by se dít nemělo, a zadruhé, že se o tu situaci v podstatě nikdo nezajímá,“ říká Kuchař.

Video z konce ledna umístil na internet. „Říkal jsem si, že to asi není úplně standardní situace, takže jsem to natočil s cílem zjistit, co to je,“ popisuje a dodává, že doufal, že dostane odpověď. V tu chvíli došla trpělivost i městu. Oslovilo proto vedení koksovny s žádostí o vysvětlení.