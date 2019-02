Kaly z Ostrama prozatím zůstanou v Ostravě, před spálením se převážet nebudou. Nesmrdí, ujistila firma

Kaly z lagun po chemičce Ostramo zůstanou ještě nějaký čas v Ostravě. Podle nové smlouvy se státním podnikem Diamo je může firma AVE CZ ve městě skladovat a postupně je odtud vozit ke spálení do Vřesové na Sokolovsku. Původně je měla nejprve odvézt na skládku do Čáslavi, ale přesvědčila Diamo, že by to představovalo větší zátěž pro životní prostředí.