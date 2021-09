Toxické kaly z Ostravy vozila firma AVE tajně na skládku v Čáslavi

„Vyklápěly se náklaďáky s hlinkami, do toho se vypouštěly kaly. To znamená, že je to všechno promíchané. Tady se jednoznačně nedá říct: tohle je hlinka, tohle není hlinka,“ potvrzuje vedoucí střediska Povrch státního podniku Diamo Josef Jašek.

„Oni určili, že jsou to hlinky, a vozili je tam,“ vysvětluje Jašek tvrzení firmy AVE, že do Čáslavi nevozila kaly, ale jen hlinky. O dění v Čáslavi se ale bavit nechce. „Já jsem tady na lokalitě zodpovědný za likvidaci, pracujeme podle smlouvy, která je uzavřena, podle projektu a všechno je dodrženo. Tečka.“

„Firma AVE musela přiznat, že sem kaly skutečně vozí. Akorát se nás snaží zmást pojmem, že to nejsou kaly, ale hlinky,“ říká Lenka Bochníčková. Skutečnost, že AVE nebezpečný obsah lagun do Čáslavi několik měsíců navážela a snažila se to zastřít, obyvatele města pobouřila. Se zástupci společnosti si vynutili setkání a dali jim najevo svůj odpor.

„V civilizované společnosti je přeci základní právo na informace, které se bezprostředně týkají našeho životního prostředí,“ uvedl na setkání zastupitel Filip Jerie (nezávislý).

„Úplně nerozumím tomu, co se mi tady snažíte říct. Je to standardní odpad, který skládka může přijmout, má na to všechna povolení a tudíž se to tam odvezlo a skládkuje se,“ tvrdil jednatel AVE Roman Mužík.

Na podnět veřejnosti zahájila Česká inspekce životního prostředí na skládce v Čáslavi kontrolu. Tou dobou tam už bylo uloženo 13 tisíc tun odpadů z lagun. „Nemohu opravdu sdělovat žádné podrobnosti, kontrola ještě nebyla ukončena,“ uvedl ředitel inspekce Erik Geuss.

Stát přestal navážení odpadu proplácet

Kontrola inspekce na skládce AVE v Čáslavi trvá už tři měsíce. Její průběh je utajen. Státní orgány ale zastavily další navážení odpadu z lagun a firmě AVE ho neproplatily.

„Ministerstvo financí pozastavilo další proplácení likvidace a odtěžení těchto kalů, a požádalo státní podnik Diamo, aby provedl kontrolu, jakým způsobem tato sanace probíhá,“ uvádí mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

„My jsme to zastavili o vlastní vůli, protože si myslíme, že pokud má odpad energetický potenciál, je třeba ho využít. Tečka. Nic víc k tomu nebudu říkat… Nepřevážet to ze skládky na skládku a spálit to,“ reagoval Josef Jašek z Diama. Zda se takové řešení dá použít i pro typ odpadu navezeného do Čáslavi se však odmítl vyjádřit.