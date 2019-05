Po řece Odře až do Ostravy? Vodní koridor by mohl být hotový už v roce 2030

Polsko už dnes tvrdí, že řeka Odra z Koźle do Ostravy by mohla být splavná do roku 2030. Výstavbu vodního koridoru vítá také Moravskoslezský kraj, získat peníze prý nebude složité. Horší to bude se získáním stavebního povolení.

„Buďme optimističtí, protože jedna věc je jasná, že tento projekt je vizionářský. Ovšem pokud by se podařil, tak si myslím, že by to mohlo přispět k rozvoji našeho regionu,“ řekla náměstkyně moravskoslezského hejtmana Jarmila Uvírová (ANO).

Ekology zatím propagátoři nepřesvědčili

Vybudování vodní cesty má však stále spoustů odpůrců z řad ekologů. Krajinu v Poodří by podle nich taková stavba výrazně proměnila. „Ta krásná prameniště, kterých je tady pás několika set metrů, budou bez vody, protože ten kanál a jeho koryto je vlastně od spodní vody odřízne. Promění se to v suché, štěrkové pole,“ řekl ekolog Ivan Bartoš.