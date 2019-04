Plány na splavnění řek a propojení tří moří plní archivy už léta. Realizace je stále na vodě

Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál by sousedství velké vodní cesty přineslo plusy i minusy. „Baťův kanál by nebyl izolovanou vodní cestou, jako je teď, ty možnosti vodní plavby by se výrazně navýšily. Otázka je, co by to udělalo s naší krásnou krajinou, kterou tady máme. A také, jestli bychom teď měli dostatek vody. Trošku převažují negativa. Nicméně vzhledem k tomu jak probíhá příprava těchto staveb v rámci České republiky, nebojím se, že by se toho kdokoliv z nás dožil,“ řekl ředitel společnosti Baťův Kanál Vojtěch Bártek.