Čína plní Zemanovi sen, vědci však mají z kanálu Dunaj-Odra-Labe špatné spaní

Odpůrci: kanál je neekonomický a neekologický

Proti zamýšlené výstavbě jsou přírodovědci a ekologové. Podle nich případná stavba průplavu značně poškodí životní prostředí v jeho okolí. Umožní totiž rozšíření nepůvodních rostlin do české přírody – například křídlatky a netýkavky, dále způsobí vysoušení krajiny a také pokles hladiny a zásob podzemních vod. Kanál by se také podle nich mohl stát nepřekročitelnou překážkou pro migrující živočichy. Kritici dále odmítají, že by byl průplav důležitým protipovodňovým opatřením.

Takové závěry uvedli před rokem a půl ve společném stanovisku. Pod něj se podepsali zástupci přírodovědeckých a ekologických fakult Masarykovy, Palackého, Karlovy a Jihočeské univerzity. Svůj podpis připojili také zástupci České společnosti pro ekologii, Koalice pro řeky nebo České limnologické společnosti, která se zabývá výzkumem kontinentálních vod.

Jejich stanovisko je totožné s prohlášením komise Akademie věd ČR pro životní prostředí z února 2014, podle kterého nemá v současnosti stavba ekonomické, sociální ani ekologické zdůvodnění.

Komise Akademie věd: kanál se nevyužije pro pravidelnou dopravu

Komise ve svém prohlášení uvedla, že by výstavba kanálu byla jedním z největších zásahů člověka do fungování přirozených ekosystémů Česka i střední Evropy kvůli krátkodobému ekonomickému prospěchu. Práce nutné pro jeho vybudování by podle ní těžce narušily rozklad organických látek v okolí a způsobily ztrátu vody z dotčených půd.

Vědci poukazují i na extrémní investice spojené nejen s výstavbou, ale i provozem průplavu. Podle nich by náklady znásobila málo vodnatá půda a také potřeba překonávat výškové rozdíly. Dodali, že se proto nedá očekávat, že by se kanál využíval pro pravidelnou nákladní kontejnerovou dopravu. Podle Analýzy hospodářského potenciálu koridoru jsou také problémová místa s malým ponorem a nízkými mosty, kterých je na plánové trase více.

Komise odhadla ekologickou újmu z výstavby pomocí metody hodnocení biotopů ČR na 16,5 miliardy korun, následný pokles biodiverzity a každoroční úbytek životodárných služeb ekosystémů minimálně na desítky miliard korun. „Projekt je nevratný, takže by ty peníze byly prostě vyhozené oknem,“ uvedl pro Reportéry ČT ekonom Josef Seják, který je členem komise. Ta se stavbou proto zásadně nesouhlasí.

Proti stavbě je například i Strana zelených, která upozornila na ekonomická i ekologická rizika obří vodní cesty. „Je to zásah do infrastruktury nesmyslnými projekty, jako je zabetonování půlky republiky neekonomickým kanálem Dunaj-Odra-Labe,“ uvedl místopředseda zelených Petr Kutílek.

Zastánci: kanál pomůže ekonomice a pomůže dopravě

Miloš Zeman výstavbu prosazoval ještě před svým nástupem do funkce. Domnívá se, že propojení řek by nastartovalo českou ekonomiku, protože by v centru Evropy vznikl vodní koridor pro přepravu zboží.

Ekologové zdůraznili, že by projekt zničil „zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy“. Upozorňují na to, že to vyplývá i ze stanoviska Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR z února 2014. Zeman oponuje, že by projekt na dobu patnácti let přinesl 60 tisíc pracovních míst. Nezanedbatelná je podle něj i dopravní a protipovodňová funkce této stavby.

Výstavbě kanálu přikládá velkou váhu také slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj je jeho stavba důležitá, byl by totiž podle jeho slov poměrně levnou a rychlou dopravní cestou. V návaznosti na kanál hovořil také o možném propojení řek Moravy a Váhu.

Za podporu kanálu dostal Zeman také anticenu Ropák pro rok 2013 za největší protiekologický počin.

Koridor obhajují také někteří odborníci

Plánovaný vodní koridor ale nebrání jen politici, ale také 41 vědců a odborníků z oblasti dopravy, vodohospodářství, hydrometeorologie, geologie, energetiky, ekonomie, urbanismu a životního prostředí. Ti považují vyjádření Akademie věd ČR, která průplav odsoudila jako neekonomický a neekologický, za politováníhodné.

Odkazují se na to, že poslední oficiální studie (Studie projektu výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe zpracovaná pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v roce 2006 a Územní studie reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe pro vládu ČR v roce 2007) doporučily pokračování územní ochrany trasy vodního koridoru DOL a další pokračování přípravy projektu.

„Na rozdíl od členů Komise pro životní prostředí AV ČR považujeme postupné dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe – po jednotlivých funkčních úsecích – za užitečné, efektivní a potřebné. Možná proto, že o něm podstatně více víme. Kolegové z AV ČR zase vědí podstatně více o přírodě,“ uvedli ve svém stanovisku.