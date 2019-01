Přípravy na vodní kanál se zřejmě omezí jen na Dunaj a Odru. Labe se nevyplatí, tvrdí ministerstvo

Studie, kterou loni představilo ministerstvo dopravy, podle tvůrců ukázala, že propojení Dunaje s Odrou je téměř za všech okolností efektivní. Labská větev byla naopak vyhodnocena jako riziková. Stavbu na Labi by komplikovaly například nutné lodní výtahy, které by musely vytahovat lodi do výšky několika desítek metrů.

Ministerstvo chce nyní dále jednat i s Polskem a Slovenskem o vedení koridoru přes hranice a provést další hodnocení dopadů vodního díla na životní prostředí.

Projekt vodního kanálu dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, proti jsou naopak ekologové. Podle zastánců by koridor přinesl velké ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v tuzemsku. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.