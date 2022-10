Primátor Plzně nesouhlasí s tím, jak vláda informuje o zvažované gigafactory

„Pokud by došlo k odsouhlasení investice koncernu Volkswagen, mohla by začít stavba gigafactory ve třetím čtvrtletí 2024. Očekávaný počet zaměstnanců je až čtyři tisíce, jejich nábor bude postupný,“ řekl mluvčí Škody Auto Pavel Jína. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jahna by obce, kraj a vláda měly v listopadu říct, zda bude možné do termínu zahájení výstavby zajistit napojení na silniční a železniční síť a zdroje energie a vody. Podle toho VW rozhodne o umístění projektu.