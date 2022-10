O gigafactory u Plzně se musí rozhodnout do konce roku. Vyrůst může i v Polsku a Maďarsku

Vláda tento týden schválila záměr vybudovat gigafactory na záložním armádním letišti v Líních u Plzně. Práci by tam mohly najít zhruba čtyři tisíce lidí, vedle toho si kabinet od projektu slibuje příjmy do státního rozpočtu. Podle ministerstva průmyslu by to mohlo být víc než sedmdesát miliard.

„Jsou to přínosy vyjádřené v sociálních odvodech a v daních, je to v několikanásobcích toho, co by do projektu měl vložit stát. Dnes se bavíme o nákladech na zónu maximálně v objemu devíti miliard,“ vypočítává náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Vláda i experti z průmyslu vznik areálu pokládají za nutnou investici, aby tuzemský automobilový sektor zůstal konkurenceschopným. V roce 2030 by podle společnosti Škoda Auto mělo sedm z deseti prodaných aut jezdit na elektřinu, ostatní značky to vidí podobně, a baterie jsou potom nezbytnost.

Zachování konkurenceschopnosti

Od roku 2035 bude navíc v Evropské unii platit zákaz prodeje nových vozů se spalovacími motory. Návrh je součástí klimatického balíčku, který má snížit produkci skleníkových plynů a v polovině století zajistit uhlíkovou neutralitu. Detaily Unie zatím ladí, automobilky už s ní ale počítají.

„Takovýto projekt by mohl přinést nejšpičkovější technologii do České republiky a také nabídnout pracovní místa zaměstnancům v autoprůmyslu, kteří o ně přijdou kvůli této transformaci,“ je přesvědčen člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn.