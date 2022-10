Automobilky se obávají „zadřených kol“. Po stropu na ceny energií v ČT volali šéfové Škody, Hyundai i Toyoty

Za relativně vysokou výrobu v meziročním srovnání ovšem může hlavně nízká srovnávací základna; před rokem totiž chyběly kvůli covidu čipy i další součástky. „Opticky vypadá, že autoprůmysl jede, funguje a čísla jsou pozitivní. Je to ovšem dáno tím, že se spíše dokončuje řada vozidel, které nebyly hotové,“ poznamenává ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. „Měsíce, které jsou před námi, rozhodně nejsou pozitivní.“

„Měli bychom být ve střednědobém horizontu schopni vytvořit schéma, jak podpořit střední a velké výrobce tím, že na určité úrovni zastropujeme ceny elektřiny a zemního plynu. Podle mého názoru je to nezbytně nutný předpoklad k tomu, abychom v odvětví vytvořili stabilitu,“ říká její generální ředitel Saitz.

„Trh je volatilní, situace složitá,“ podotkl v rozhovoru pro ČT24. „Zvyšování cen snižuje naše potenciální zisky do budoucna. Máme trochu rezervu a co se týče nákladů, jsme velmi efektivní. Pokud se ale ceny nezmění nebo pokud nás vláda nepodpoří, zisky zmizí a naše situace bude těžká.“ Ani chystané snižování teplot ve výrobních halách a kancelářích podle něj nepomůže.

Nošovická Huyndai, která patří k největším závodům v zemi, má sice podle generálního ředitele Martina Saitze ze sedmdesáti procent na letošní i příští rok cenu energií fixovanou, v dlouhodobém pohledu ale můžou náklady výrazně zasáhnout do ziskovosti automobilky, a podobně mluví i předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer.

Myslet na dodavatele

Stávající energetická krize je pro automobilky nebezpečná i proto, že se ceny energií promítají také do práce jejich dodavatelů, a jedna chybějící komponenta – v případě eventuálního konce výroby – může odstavit práci na celém voze. Pokud nechtějí výrobci součástek zavřít provoz, musejí zdražovat.

„Vícenáklady pro nás budou přes dvě stě milionů korun,“ uvádí ředitel divize automotive JTEKT Evropa Petr Novák. „Pokud dneska vidíte 400 euro za megawatthodinu a uvidíme to i příští rok, tak to je něco neslýchaného. Jako Evropa ztrácíme konkurenceschopnost proti Asii proti Severní Americe a může to mít dopad nejen pro Česko, ale pro celou Evropu.“

Šéf české Hyundai i Škody Auto proto žádají podporu i pro ně. „Jednáme s úřady. Potřebujeme nějakou pomoc a potřebujeme zastropovat ceny tak, aby se všechna navýšení ceny nepřesouvala na zákazníka, což by mělo za důsledek ztrátu zákazníků,“ poznamenává Zellmer. Podle Saitze se to ale už děje.