Osmnáct stupňů v kanceláři, šestnáct u montážní linky. Vláda řeší změny v minimálních teplotách na pracovišti

Podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma jde o praxi, která je v Evropě běžná. „Ten kompilát, který je vytvořen, tak to není nic, co by bylo jiného než v ostatních státech Evropské unie, zejména směrem na západ,“ uvedl.

To si ale nedokáže představit například člen sněmovního sociálního výboru Aleš Juchelka (ANO). „Uvidíme, jakým způsobem to budou (firmy) řešit. Jestli tam budou mít nějaké tajné přímotopy u nohou, nebo budou chodit v zimním oblečení. Já si to nedokážu představit, aby někdo pracoval v sedě v šestnácti stupních,“ uvedl.

Změnu v minimálních teplotách na pracovišti navrhlo ministerstvo zdravotnictví. Argumentuje tím, že chce vzhledem k rostoucím cenám energií umožnit firmám šetřit, zároveň ale také zajistit, aby teploty na pracovištích kvůli úsporám neklesly pod zdraví ohrožující hodnoty.

Někde teploty snižovaly už v minulé sezoně

O pět stupňů více, než navrhuje resort zdravotnictví, tedy 23 stupňů, je nyní například ve firmě Linet, která vyrábí nemocniční lůžka. Firma nedávno přešla na lehké topné oleje a investovala do většího využití zbytkového tepla z výroby. „Plyn bychom potřebovali pouze v době, kdy budou nějaké velké mrazy, a to jako doplňkové vytápění,“ uvedl ředitel firmy Tomáš Kolář.