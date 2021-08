Německá vláda chce hladký přechod k elektromobilitě, odvětví podpoří miliardou eur

Další suma má plynout do digitalizace autoprůmyslu. A to zejména kvůli tomu, že elektromobily mají významně větší podíl softwaru než vozy se spalovacími motory. „Německé automobilky tak v této oblasti čeká soupeření nikoliv s Mazdou či Toyotou, jak tomu bylo dosud, ale s firmami, jako jsou Google či Apple,“ dodává zpravodaj.

Právě do těchto firem má mířit až třetina z přislíbeného vládního balíku. Významný podíl spolkne i rekvalifikace pracovníků odvětví, které nyní v Německu zaměstnává až jeden a půl milionu lidí.

„Přechod není ve velkých firmách spjatý s masovým propuštěním. Jestli je ale někdo touto proměnou ohrožen, jsou to malé subdodavatelské firmy, které se soustředí na výrobu třeba jen jednoho jediného dílu pro spalovací motory. Pro ně může být přechod fatální,“ uvedl zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš.

Aut přibývá, ale není je kde dobíjet

K letošnímu červenci jezdil po německých silnicích jeden milion elektromobilů. S jejich rostoucím počtem se ale začíná projevovat nedostatek v příslušné infrastruktuře, především počtu nabíjecích stanic.

Nyní připadá na jednu veřejnou stanici asi 52 elektrovozů, ještě loni to bylo 41,5 vozu. Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) proto slíbil vybudování husté sítě rychlonabíjecích stanic. „Nejbližší stanice by měla být dosažitelná do deseti minut,“ tvrdí. Podle odhadů bude třeba současnou síť stanic minimálně zdvacetinásobit.

Schůzka německého kabinetu s představiteli automobilového průmyslu byla posledním „automobilovým summitem“ odcházející kancléřky Angely Merkelové (CDU), která během své šestnáctileté vlády často prosazovala zájmy odvětví, a to i na evropské úrovni. Autoprůmysl se například snažila ochránit před velmi přísnými emisními normami.