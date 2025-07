Muž souzený za napadení dvou Ukrajinek na pouti dostal podmínku

Ukrajinky, které požadovaly finanční odškodnění, odkázal soud na občanskoprávní řízení. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně, obhájce i zmocněnkyně cizinek si nechali lhůtu na odvolání. Holzknecht vyjádřil lítost, od začátku ale trval na tom, že nikoho nezranil. Odmítl i jakýkoli národnostní motiv svého jednání.

Incident se odehrál 13. srpna 2023 večer na končící pouti v Plasích. Holzknecht jel s autem složit atrakce, ženy s dětmi sedící u bruslařské dráhy mu ale překážely. Když neuhnuly a když zjistil, že jsou z Ukrajiny, začal jim podle obžaloby rasisticky vulgárně nadávat. Podle spisu pak přišel k čtyřiačtyřicetileté cizince a bezdůvodně ji několikrát udeřil do obličeje. Ženě se podařilo nasednout do jeho auta a chtěla mu vzít klíčky. Když se ji snažil vytáhnout ven za vlasy, druhá, čtyřiatřicetiletá žena ho zezadu praštila do zad a krku. Na to muž reagoval nejméně dvěma údery pěstí do ženina obličeje, až upadla a zůstala bezvládně ležet, tvrdí obžaloba. Obličejové zlomeniny ženy si vyžádaly operaci, dvoudenní hospitalizaci a několikatýdenní zdravotní omezení.