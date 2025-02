Soud potrestal muže, kteří zaútočili na Ukrajince v Brně

Krajský soud útok kvalifikoval jako pokus o těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věci. Pět obžalovaných, z nichž tři byli souzeni jako mladiství, prohlásilo vinu. Dostali podmínky. Tresty se pohybují od osmnácti měsíců do tří let, délka zkušební doby od dvou let do šedesáti měsíců.

Šestý z obžalovaných Ladislav Hartmann si vyslechl nepodmíněný trest. Jako jediný si také ponechal lhůtu pro případné odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. Řekl, že události lituje a že mu změnila život. Ostatní odsouzení se práva na odvolání vzdali. Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová u dvou mužů navrhovala vyšší tresty, odvolání zváží po doručení písemného odůvodnění.