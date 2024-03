Šlo o sebeobranu, konstatoval soud v případu smrti Roma u Brněnské přehrady. Muže zprostil obžaloby

Soudce vyhověl návrhu obhájce o zproštění viny. Nešlo podle něj o trestný čin, ale o nutnou sebeobranu. Původně sedmatřicetiletý muž čelil obžalobě z vraždy se sazbou až osmnáct let vězení. „Bylo prokázáno, že Rohozin jednal adekvátně v sebeobraně proti třem útočníkům. Sami útočníci se před soudem k agresi přiznali, usilovali o život jiného člověka. Rohozin chtěl jít pryč, útočníci ale pokračovali dál. Neměl jinou možnost, než se bránit,“ zdůvodnil obhájce.

Řekl, že obrana Rohozina byla přiměřená útokům a počtu útočníků. „Až v momentě, kdy pocítili bolest, útoky zastavili. Rohozin dál nepokračoval v útoku ani nepřešel k aktivnímu útoku,“ sdělil obhájce.

„Pokud bych měl jinou možnost a nikdo by mne nepronásledoval, pokud by mi dali jednu možnost utéct, a pokud by mne nezbili, kdy jsem málem omdlel, tato tragédie by nebyla,“ prohlásil v pátek Rohozin.