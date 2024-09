Dvě rány, pak jsem omdlela, řekla u soudu Ukrajinka napadená v Plasích

Žena podle spisu po útoku skončila se zlomeným nosem a čelistí v nemocnici. U soudu popsala, že v neděli 13. srpna večer seděly s kamarádkou na obrubníku bruslařské dráhy, měly u sebe malé děti a dva kočárky. Kolem projíždělo po trávě osobní auto s přívěsem a řidič na ně křičel. Kamarádka se ho ptala, co mu vadí. Muž pak podle ženy zakřičel „Ukrajina?“ a když mu přitakaly, zastavil a začal čtyřiačtyřicetiletou kamarádku bít a tahat ji za vlasy. „Já jsem přišla zezadu, uhodila jsem ho a zeptala se, co to dělá, protože hrozně brečely naše děti,“ tvrdí cizinka. Nato se prý Holzknecht otočil a udeřil ji.

„Nechápu, proč to udělal. Je to muž, mohl se zachovat jinak,“ řekla při víc než tříhodinovém výslechu u soudu čtyřiatřicetiletá drobná žena, která žije s dětmi v Česku od předloňského října. Nedokáže si vybavit podobu muže, který ji napadl. Ani by ho prý nepoznala. Strach, trauma i bolesti v obličeji ale podle svých slov pociťuje dosud.

Rozpory ve výpovědích

Žena musela vysvětlovat rozpory ve svých výpovědích. Na policii například tvrdila, že daný den pila jen mírně alkoholický nápoj. U soudu přiznala, že pila vodku. Testy prokázaly, že měla po incidentu v krvi 2,4 promile alkoholu, což odpovídá těžké opilosti. Žena ale soudkyni tvrdila, že se chovala normálně a opilá nebyla.

Lišil se i její popis útoku. Ve středu u soudu sdělila, že útočník ji udeřil dvakrát pěstí a jednou loktem, na policii se ale o úderu loktem nezmínila. Později připustila, že si pamatuje dva údery, třetí už ne, pověděla jí o něm následně její dcera.