Státní zástupkyně obžalovala muže z napadení Ukrajinek v Plasích

Incident se stal loni v srpnu na konci víkendové pouti v Plasích na sever od Plzně. Osmačtyřicetiletý muž podle policie začal rasisticky nadávat dvěma Ukrajinkám poté, co mu údajně překážely při výjezdu autem. „Následně přišel až k poškozeným a bezdůvodně nejméně třikrát udeřil otevřenou dlaní do obličeje poškozenou,“ stojí v obžalobě, kterou na muže podala státní zástupkyně.

První z napadených žen pak podle žalobkyně nastoupila do auta a vzala klíče, aby muž nemohl odjet. Ten na to měl odpovědět dalším útokem, druhá žena ho prý poté udeřila do zad a krku. „Na což obviněný reagoval tím, že ji nejméně dvakrát udeřil rukou sevřenou v pěst do obličeje, poškozená upadla na trávník a zůstala bezvládně ležet,“ popisuje dále státní zástupkyně.

Zlomený nos, čelist i lícní kost

Muž, který pracuje jako provozovatel pouťových atrakcí, popsal událost odlišně. Podle svých slov nikomu sprostě nenadával, ženy ho naopak měly strkat k autu, jedna do něj následně nastoupila. „Vyhodnotil to tak, že mu chce odcizit auto, že mu s ním chce odjet, tak se jí v tom snažil nějak zabránit. (…) Furt měl na paměti, že to jsou ženský, tak použil adekvátní sílu, aby ji z auta vyndal,“ popisuje obžaloba jeho výpověď. Ani jednu ženu údajně do obličeje neudeřil.