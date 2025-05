SOUHRN: Zásadní události pátku 16. května

V Tiraně se koná summit Evropského politického společenství (EPC). Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na něm prohlásila, že se Evropa probudila a ví, co pro svou budoucnost musí udělat. Akce se účastní i český premiér Petr Fiala (ODS). Ten hodlá jednat především o ekonomických tématech. Sejít se plánuje i s von der Leyenovou, s níž chce řešit situaci ohledně Dukovan.

Evropa se probudila a ví, co musí udělat, řekla na summitu EPC von der Leyenová

Státní veterinární správa od neděle 18. května ruší zákaz dovozu zvířat z Maďarska a Slovenska, která jsou náchylná ke slintavce a kulhavce, do Česka. Zruší také zákaz dovozu sena, slámy a zelené píce a uvolní podmínky pro dovoz tepelně neopracovaných produktů živočišného původu. Od neděle nebude potřeba mít pro dovoz zboží ze Slovenska a Maďarska veterinární osvědčení.





Za pokus o vraždu spisovatele Salmana Rushdieho americký soud na 25 let poslal do vězení útočníka Hadiho Matara, informuje agentura AP. Matar, který má americké a libanonské občanství, na známého autora zaútočil nožem v srpnu 2022 v neziskovém vzdělávacím centru na západě amerického státu New York a zasadil mu více než deset ran. Rushdie v důsledku útoku oslepl na jedno oko.