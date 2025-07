Silničáři začali s opravami dalšího úseku D5 na Tachovsku ve směru na Plzeň

Po dobu stavby bude veškerá doprava svedena do jednoho jízdního pásu a provoz bude veden v režimu 1+1. „V jedné ze dvou etap bude také uzavřena levá část mimoúrovňové křižovatky Mlýnec,“ uvedl Koloušek.

Do soboty budou silničáři instalovat dopravně-inženýrská opatření. „V první osmitýdenní etapě se od 12. července do 7. září uzavře levý jízdní pás mimo křižovatky Mlýnec,“ popsal mluvčí. V navazující pětitýdenní etapě pak levý pás včetně křižovatky Mlýnec, což by mělo končit 13. října. Stavbu provede sdružení COLAS a MI Roads za 576 milionů korun bez DPH.