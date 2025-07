Cesta autem na dovolenou? Pozor na podhuštěné pneumatiky i únavu

Denisa Šindlerová

před 2 h hodinami



Mnoho lidí v těchto dnech vyráží na dovolenou autem. Bohužel někteří nevěnují dost času přípravě nejen posádky, ale především vozidla. Dochází pak ke zbytečným stresovým situacím, poruchám a nehodám, kterým lze přitom celkem snadno předcházet. Až sedmdesát procent řidičů vyráží na cesty třeba s podhuštěnými pneumatikami, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Pozor by měli dávat řidiči nejen na technický stav vozidla, ale také na únavu, která je při cestě může potkat.

Řidičům může, zvláště na dovolené, způsobit nemalé komplikace jízda v autě s podhuštěnými pneumatikami. „Podhuštěné pneumatiky zásadním způsobem ovlivňují ovládání vozidla. To znamená, že ho v krizové situaci špatně ovládám, mám mnohem delší brzdnou dráhu, takže je to vlastně fatální. Zároveň z ekonomického hlediska zvyšují spotřebu vozidla a snižuje se životnost pneumatik,“ upozornil předseda spolku Na cestách bezpečně Jakub Moravec. Brzdná dráha se někdy prodlouží až o čtyři metry. V případě spotřeby paliva experti hovoří o tom, že podhuštěné pneumatiky mohou zvýšit jeho spotřebu až o pět procent.

Jak správně auto naložit? Zvláště během letních prázdnin jsou vidět na dálnicích auta, která doslova „sedí“ na cestě, proto je důležité podle odborníků nepodcenit ani to, kolik kufrů a věcí potřebných na dovolenou do vozidla dáme. Jak moc naložené auto může být, říká technický průkaz vozidla. „Na zadní straně máme největší technicky přípustnou hmotnost a máme tam provozní hmotnost. Ty, když si odečtu, tak to je váha, kterou mohu naložit a je úplně jedno, jestli mám náklad v zavazadlovém prostoru, na nosiči, na střeše nebo na tažném zařízení,“ popsal Moravec. Také ukládání zavazadel má svá pravidla. V případě těch velkých nebo těžkých by je měli řidiči ukládat dospodu do kufru a co nejblíž k zadním sedačkám. Naopak lehčí a drobnější věci patří dopředu a nahoru v zavazadlovém prostoru auta. „Máme to ze dvou důvodů – za prvé kvůli stabilitě vozidla a za druhé při krizovém brždění. Těžké předměty nemají tendenci nabírat rychlost a ohrožovat posádku ve vozidle,“ dodal Moravec. Povinná výbava Řidič by si rovněž před každou cestou měl zkontrolovat, zda má v autě veškerou povinnou výbavu. „Ve vozidle máme v rámci povinné výbavy v České republice výstražný trojúhelník, lékárničku a reflexní vestu. V případě nouzového zastavení je řidič povinen ji obléknout. Do povinné výbavy patří i rezervní kolo. Pokud ho nemáme, můžeme mít třeba nějakou bezmontážní opravnou sadu,“ vyjmenoval Moravec. Pokud ale náhradní kolo řidiči nemají, nebo ho dokonce vyměnit neumí, řada z nich má v tuzemsku sjednanou asistenční službu, která přijede a kolo vymění.

Pokud se ale řidiči chystají na dovolenou do zahraničí, měli by si zkontrolovat, co daná země v rámci povinné výbavy vozidla požaduje a jaká pravidla na silnicích tam platí. Moravec v této souvislosti upozornil, že nejčastější změna je u reflexní vesty. „U nás je povinen ji mít pouze řidič, zatímco v mnoha sousedních zemích musí mít reflexní vesty na počet sedadel, to znamená pro každého člena posádky, což má logiku,“ uvedl expert. Jde například o Maďarsko. Ve Španělsku je pak reflexní vesta povinná pro všechny pasažéry, kteří při mimořádné situaci vystoupí z auta. Některé země mají třeba v rámci povinné výbavy v autě i další věci. Jde například o Polsko, které vyžaduje, aby řidiči vozili i hasicí přístroj. V případě Chorvatska, které je oblíbenou destinací Čechů, však řidiče nic nezaskočí. Jen si nesmí zapomenout do auta přibalit náhradní žárovky, pokud vůz není vybaven LED světlomety nebo xenony. Experti také radí přibalit si do zavazadlového prostoru navíc i tažné lano nebo pracovní rukavice.

Cestování s dětmi Důležité je nejen během letních prázdnin nepodcenit cestování s dětmi. V první řadě je nutné zajistit jejich bezpečnost, to znamená umístit je správně v autosedačce. V tuzemsku platí povinnost přepravy dětí v adekvátních zádržných systémech, tedy dětských autosedačkách, do 150 centimetrů výšky nebo do 36 kilogramů váhy. Výběr dětských autosedaček se dělí do kategorií dle věku, výšky nebo hmotnosti dítěte.