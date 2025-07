V turistických destinacích hrozí pokuty za odnášení písku z pláží či nošení podpatků

Řada zemí, které jsou častým cílem turistů, zavádí různá opatření. V oblíbených destinacích hrozí vysoké pokuty někdy i za chování, které se cizinci může zdát nevinné. Nová nařízení, i ta uplatňovaná už více let, se mohou týkat hluku, oděvu, kouření či konzumace jídla a alkoholu. Kromě nastudování pravidel, která platí v cílové destinaci, by ale lidé před odjezdem na dovolenou neměli zapomenout ani na zabezpečení svých domů a bytů.

Miliony návštěvníků vnímají Středomoří jako intenzivní ráj, avšak pro místní to naopak může být intenzivní peklo. Chování turistů někdy překračuje rozumnou míru, a to třeba v souvislosti s konzumací alkoholu. Například na španělském ostrově Ibiza musí zdravotníci řešit mimo jiné otravy alkoholem. „V sezoně je alkoholické kóma až příliš časté,“ říká tamní záchranář Antonio Sanchez.

Na Sardinii je zase nutná rezervace místa na pláži přes aplikaci. A platí tam rovněž zákaz odnášení písku. To se nesmí ani na řeckých ostrovech – pod pokutou až tisíc eur. Akropole v Athénách má speciální zákaz navíc – lidé tam nesmějí ve vysokých podpatcích. Poškození mramoru by mohlo nešťastníky stát devět set eur.

Dalším tématem je oděv. Část Azurového pobřeží včetně Cannes zakázala nošení plavek mimo pláž. Promenáda v bikinách nebo u pánů do půl těla vyjde na 38 eur. To je ale ještě levné. V historické části chorvatského Splitu je to 150 eur. A v portugalské Albufeiře je procházka po městě v plavkách za patnáct set eur – v přepočtu 37 tisíc korun.

„V případě, že opouštíme domácnost na delší dobu, měli bychom si zkontrolovat před odjezdem, zda máme správně zavřená všechna okna, aby v případě přívalových dešťů nezatekla voda do bytu. Okna by měla být zavřená taky z toho důvodu, aby v případě bouřek nebo silného větru nedošlo k vyvrácení okna či jeho rozbití,“ vysvětluje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Lucie Pipiš.

Hasiči také doporučují nenechávat nic na parapetech za okny nebo na zábradlí balkónu. V případě rodinných domů je potřeba myslet na to, co zůstává na zahradě. „Doporučujeme nenechávat na zahradě nářadí nebo nějaké nástroje, případně žebříky, které by mohly pomoci zlodějům k vniknutí do toho objektu,“ radí mluvčí Policie ČR Jakub Vinčálek.

Před odjezdem je také lepší vypnout hlavní uzávěr vody a vytáhnout ze zásuvek spotřebiče, které nemusejí být nutně zapnuté. Vhodné je také nechat klíč sousedům či příbuzným žijícím v dojezdové vzdálenosti. Neškodí, když dotyční do bytu čas od času zajdou – například zalít květiny. „Aby okolí vědělo, že se v té nemovitosti stále něco děje a není opuštěná,“ vysvětluje Vinčálek, který rovněž doporučuje nechat vytažené žaluzie, ať je vidět jakýkoliv pohyb uvnitř.

U fotek z dovolené pak policie dlouhodobě apeluje na cestovatele, aby s jejich sdílením na sociálních sítích vydrželi až do návratu domů. V opačném případě hrozí, že informace o prázdném domově poslouží jako tip pro případného zloděje.