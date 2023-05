Být umělcem znamená mít ještě jinou práci. Podle výtvarné i literární scény Česko plýtvá talenty

Dalším tématem je, zda by měli pod status umělce patřit všichni, kdo se za umělce prohlásí s tím, že třeba mají uměleckou školu nebo letitou kariéru v oboru. Nebo zda by se měl status týkat i zaměstnanců divadel či orchestrů, kteří ale mají často standardní smlouvy na dobu neurčitou a nejsou tak náchylní k různým změnám, ačkoliv i jejich mzdy jsou nízké. V takovém pracovněprávním vztahu ale třeba básníci nebo vizuální umělci nejsou.

„Myslíme si, že cílem by mělo být, aby umělci i další profesionálové na poli výtvarného umění, a také vlastně celá společnost, chápali umění, tedy to, co vystudovali a čemu věnují většinu svého času, jako svoji práci,“ míní Lomová. Za práci by měli dostat důstojné honoráře, to ale podle teoretičky není spojeno s jednorázovými dotacemi, ale s jistotou. „Proto je tak důležité, aby status byl například provázán se systémem sociálního zabezpečení a daňovým systémem,“ dodává.

Jeho ambiciózní verze by mohla nabídnout třeba různé slevy na dani, možnost podnikání na základě autorského zákona bez živnostenského listu či podporu při nízké pracovní vytíženosti. Status by ale mohl umělce také jen „registrovat“ bez dalších výhod.

Z výstupů kulatých stolů či dotazníkových šetření, které dosud debaty o statusu umělce provázejí, vyplývá, že dotazovaní řeší nestandardní pracovní podmínky, nízké a nepravidelné příjmy, nepředvídatelnost návratnosti umělecké práce a nedostatečnou sociální ochranu. To by mohl plánovaný status umělce částečně řešit.

„Záleží, co bude status obnášet. Pokud vznikne jen jako prosté konstatování, že stát rozeznává status umělce, pak může být přiznán všem zmíněným, pokud bude reagovat na nestandardní pozici OSVČ, pak by měl být přiznán jen jim. Pak se jedná o institut, který je zřizován ku prospěchu profesionálních umělců OSVČ, kteří nejsou chráněni jako účastníci pracovněprávního vztahu zákoníkem práce,“ myslí si Lomová.

Podle Lipára by status umělce měl jednak tvůrcům poskytnout záchrannou síť, oporu a pomoc a zároveň by měl být součástí koncepčního přístupu Česka k dlouhodobému rozvoji kultury. Lomová si zase myslí, že by neměl být podmíněn kvalitativním měřítkem, ale hlediskem profesionality, soustavné tvorby a měl by se vztahovat především na činnost lidí působících na volné noze.

Ohledně podoby nové úpravy jsou možné i další spory – pod status umělce by mohli spadat pouze umělci, nebo třeba i různí techničtí pracovníci. Jednotlivé druhy umění mají také rozdílnou intenzitu, kdy například herci nazkouší několik her za rok, spisovatel však píše knihu delší dobu. „Pro některé bude otázkou i to, v jakém okamžiku ze statusu člověk vypadne, přestane být jeho součástí,“ dodává historička.

Ministerstvo: Analyzují se data

Ministerstvo ale nechce zatím podobu statusu umělce příliš komentovat. Momentálně prý pracuje na expertní úrovni a vyhodnocuje data, která má k dispozici z proběhlých diskusí a analýz a zejména z dokumentů, vzešlých z výzvy v rámci Národního plánu obnovy.

„Problematika statusu umělce je pojatá v různých zemích Evropské unie různým způsobem, navíc i v rámci kulturní obce existují různá očekávání nad tím, co, jak a komu byl měl přinést a z diskuse je patrné, že neexistuje jednoduché univerzální řešení. V tuto chvíli by tedy bylo předčasné hovořit o jakýchkoli detailech,“ sdělila ČT24 tisková mluvčí Jana Malíková.

Je podle ní pravděpodobné, že se ministerstvo kultury vydá cestou novelizace zákona o některých druzích podpory kultury. „Ministerstvo kultury pracuje na tom, aby byla norma předložena vládě do konce letošního roku,“ doplnila mluvčí.

Od té doby, co v roce 2020 Evropská unie vyčlenila finance na národní plány obnovy pro své členské státy, se Česko k zakotvení statusu umělce zavázalo. V kulturním sektoru v Česku pracují přibližně čtyři procenta lidí.