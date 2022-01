Plečnik proměnil tvář Pražského hradu. Honoráře Masarykovi vracel, říká architekt Lukeš

Slovinec byl hluboce věřící a žil samotářsky a asketicky, do svých návrhů ale přinesl novátorské postupy, za které ho obdivovali o generaci mladší architekti. Z Prahy odešel ve 30. letech kvůli množství práce ve Slovinsku i sílícím národnostním útokům ze strany českých konzervativců. Komunisté za své vlády jeho dílo ignorovali, některé projekty, jako třeba část Masarykova bytu na Pražském hradě, byly v tomto období zcela zničeny. Až v roce 1996 se na Hradě konala velká plečnikovská výstava pod záštitou Václava Havla a slovinského prezidenta Milana Kučana. Kulaté výročí narození slovinského architekta připomene letos od dubna výstava na Pražském hradě.

Architekt a urbanista Plečnik měl převzít otcovu truhlářskou dílnu, umělecký talent ho však zavedl do Vídně, kde vystudoval architekturu na akademii pod vedením Otto Wagnera. V Rakousku navázal blízké a celoživotní přátelství s českým spolužákem Janem Kotěrou, vůdčí osobností české moderní architektury, který byl jen o pár týdnů starší. Na jeho doporučení se Plečnik stal profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde působil deset let.

1935 –⁠ Plečnik rezignuje na post hradního architekta, v jeho práci pokračuje až do roku 1952 Otto Rothmayer

1911 –⁠ na pozvání Jana Kotěry přichází do Prahy, kde se stává profesorem na Uměleckoprůmyslové škole

Při práci na Hradě Plečnik neřešil jednotlivé stavby, ale celé prostředí, krajinu kolem Hradu. Navrhl zahrady, nádvoří i interiéry, třeba Masarykův byt. Jak takto náročná práce probíhala? Kolik bylo potřeba spolupracovníků?

Spolupracovala s ním Správa Pražského hradu, byl to celý tým lidí, kteří rozpracovávali jeho návrhy do definitivních prováděcích výkresů. Jeho hlavním partnerem byl jeho žák z umělecko-průmyslové školy architekt Otto Rothmayer. S ním si Plečnik výborně rozuměl a poté ho pověřil, aby dohlížel na provádění staveb.

Sám Plečnik už v roce 1921 Prahu opustil, vrátil se do rodné Lublaně, kde se stal profesorem na technice a dostal celou řadu zakázek na úpravu města, takže práce pro Pražský hrad prováděl na dálku. V létě sem pravidelně jezdil a kontroloval. Spolupracovali s ním i další jeho žáci, například Karel Štipl, který prováděl kovové prvky podle Plečnikových návrhů, to byli různí lvíčkové a podobně. Dále třeba architekt Oktábec, který vyráběl Plečnikův nábytek.

Má takto velká zakázka v českých zemích obdobu?

V době, kdy to všechno začalo, tedy v roce 1920, bychom těžko hledali obdobu. O něco později došlo k rozsáhlé rekonstrukci Černínského paláce v Praze na Hradčanech pro potřeby ministerstva zahraničí. Tam se upravovala také zahrada tohoto paláce a dělala se dostavba. To prováděl architekt Pavel Janák. Byla sice menší než ta na Pražském hradě, ale také patřila k velkým rekonstrukcím. Janákovi pak přinesla uznání a on se díky tomu stal Plečnikovým nástupcem na postu hradního architekta.