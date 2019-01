Barbora Poláková, Kapitán Demo a Lucie jsou nejblíže Andělům. Poprvé se zajímají i o klasiku

Na eponymní debut z roku 2015 navázala Barbora Poláková loni albem ZE.MĚ. Předznamenal ji už loňským Andělem oceněný singl Po válce. Ve skladbách, jejichž spoluautorem je David Hlaváč, opět glosuje svůj vlastní svět i dění kolem. Například v úvodní písni 2 - 8 - 5 si dělá legraci z posedlosti sociálními sítěmi. Videoklip k této skladbě, který vytvořila při živém přenosu na instagramu, je nominován na ceny Anděl. Ocenění může Poláková získat také v kategorii album a sólová interpretka.

Video of Barbora Poláková - 2-8-5 (oficiální video)

Kapitán Demo, alter ego všestranného hudebníka a umělce Jiřího Buriana, se na poslední desce satiricky vyrapoval z pocitu, že je Mládí v trapu. Anděl tohoto „česko-italského ropného magnáta a několikanásobného mistra světa v psaní refrénu“ nominoval na nejlepšího sólového interpreta. Ocenění mu může dopřát také za nejlepší desku a za videoklip Zlatíčka, v němž Kapitán Demo podle svých slov stvořil svůj „zatím největší hit, na který trénoval víc než patnáct let (závodně), a to i v minulosti.“

Video of KAPITÁN DEMO - ZLATÍČKA (official video)

Do pozornosti cen Anděl se vrátila kapela Lucie. Po dlouholeté pauze se tato bez nadsázky kultovní skupina devadesátých let přihlásila opět o slovo novinkou EvoLucie. „Nechceme být revival sebe samých,“ prohlásil k návratu David Koller. Ceny Anděl si nic takového nemyslí, Lucie podle nich klidně může být „Nejlepší, kterou znám“, jak zní název jejího singlu, a to v kategoriích skupina, album a videoklip.

Video of Klip týdne: Lucie / Nejlepší, kterou znám

Více než jednu nominaci získaly ještě dvě kapely – obě ve dvou kategoriích. Mandrage se Andělům zavrtali pod kůži už v roce 2011 všudypřítomnou skladbou Šrouby a matice. Úspěch mohou zopakovat šestým studiovým albem nazvaným Po půlnoci, na němž se hudebně a textově podíleli prý všichni členové kapely. Jako kolektiv jsou tedy nominována na skupinu roku a zároveň se jim podle Andělů povedla skladba Motýli.

Video of Mandrage - Motýli

Se dvěma nominacemi (v kategoriích album a skupina) vstoupili do letošního ročníku ocenění také Monkey Business, kteří by na pódiu při přebírání Andělů nebyli žádným nováčkem. Zaujali deskou Bad Time for Gentlemen, první nahrávkou, na níž zpěvačku Tonyu Graves vystřídala Tereza Černochová. „To, co nás v současnosti obklopuje, politická a společenská scéna, nás nemohlo nechat chladnými,“ vysvětlil Matěj Ruppert vzkaz z názvu alba.

přehrát video Rozhovor s Matějem Ruppertem o desce Bad Time for Gentlemen

S jedním zářezem se do nominací propracoval Miro Žbirka díky svému Double Albu, které nahrával ve slavném studiu na Abbey Road. Dvojitá je deska proto, že ji tvoří slovenské i anglické písně.

Video of Miro Žbirka - Dievča (na lásku nie je čas)

Žbirka je nominován v kategorii sólový interpret, kde jemu (a zmíněnému Kapitánu Demovi) konkuruje ještě Thom Artway čili vlastním jménem Tomáš Maček. Ten skládá a zpívá pouze v angličtině. Nominací za novinku All I Know pokračuje v andělském tažení, které započal dvěma cenami za svůj debut Hedgehog.

Video of Thom Artway - All I Know (Official Music Video)

Trojici nominací pro sólové interpretky vedle Barbory Polákové doplňuje Sára Vondrášková, známá pod jménem svého hudebního projektu Never Sol. Na desce Chamaleo vtahuje posluchače do podmanivé melancholie a uhrančivé křehkosti své hudby.

Video of Never Sol - Zoe

Naopak písničkářka Radůza se do své harmoniky umí opřít od podlahy. Svou poctou autorům táborových písní a indiánských příběhů strhla i ceny Anděl. Nominována je za monotematickou desku Muž s bílým psem, kterou doplňuje také zpěvník, audiokniha a povídka z Divokého západu. Vše dává dohromady jeden příběh fiktivního Johna Wooda.

Video of Radůza - John Wood (oficiální audio)

Příběh rozhodně nechybí ani ve videoklipu, za nějž je nominována Monika Načeva. V režii Petra Marka se nechala před zraky štábu a diváků pořadu Sama doma rozčtvrtit. „Demontáží“ svého těla doprovodila skladbu Technický já z alba Průvan v hlavě, které vyšlo v roce 2017.

Video of Klip týdne: Monika Načeva / Technický já

Objevem roku se může stát Mikolas Josef, který loni zaujal svou dynamickou skladbou Lie to Me v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize. Skončil na šestém místě, což byl nejlepší český výsledek v historii této soutěže. Stihl také vydat další videoklip k nové, opět roztančené písni Me Gusta. I tu si sám napsal, otextoval a zprodukoval natáčení.

Video of Mikolas Josef - Me Gusta (Official Music Video)

Slyšet by podle Andělů mělo být více také o Vesně. Dívčí kapela, pojmenovaná po slovanském označení jara, je projektem zpěvačka a skladatelky Patricie Fuxové, která mimo jiné složila text k hitu Ewy Farné Mám boky jako skříň. Vesna se ale v hudbě inspiruje spíše slovanskými kořeny, mystikou a ženskostí, jež se promítly i do loni vydaného debutového alba Pátá bohyně.

Video of Vojtěch Dyk a Patricie Fuxová - Láska z Kateřinic (nový videoklip Vesny)

Titul Objev roku si nárokuje také královéhradecká čtveřice The Atavist. Upozornila na sebe druhým albem Lo-Fi Life, balancujícím na pomezí blues, stoner rocku a vlivů surfových kapel z šedesátých let.

Video of The Atavists - Waiting For You

Žánroví Andělé rozdělují, spojují a všímají si klasiky The Atavist jsou zároveň nominováni v žánrových Andělech, kteří se od loňského ročníku udělují zároveň s hlavními kategoriemi. Obsadili v nich staronovou kategorii „rock“, jež se osamostatnila od kategorie „rap“. Naopak pod společnou hlavičku se sloučily žánry „alternativa“ a „elektronika“. Po dvou nominacích má v žánrových cenách západočeská kapela Povodí Ohře díky své stejnojmenné prvotině.

Video of POVODÍ OHŘE - POVODÍ OHŘE (2018) singl