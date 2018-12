Klip týdne: Petr Marek rozčtvrtil Moniku Načevu

Monika Načeva (*27. června 1966) je česká herečka, zpěvačka, šansoniérka a členka Divadla Sklep.

Její otec pocházel z Bulharska, matka je Češka. Divadlu se zkoušela věnovat od šestnácti let. Po té, co neuspěla u zkoušek na DAMU, krátce pracovala jako uklízečka, než se jí podařilo nastoupit do pražské redakce České televize, kde ji podpořil Čestmír Kopecký. Dále prošla pražským A-studiem Rubín, po té dostala angažmá v brněnském HaDivadle pod vedením Arnošta Goldflama. Do divadla Sklep se dostala na pozvání Davida Vávry. Její hudební tvorba je výjimečná mimo jiné také tím, že často spolupracuje s předními českými hudebníky či literáty, například s žádostí o texty písní oslovila Jáchyma Topola, vystupovala s Michalem Pavlíčkem a dalšími. V roce 2012 koncertovala společně s kytaristou a písničkářem Justinem Lavashem. Na podzim roku 2018 připravila trojkoncert s Ivou Bittovou a Lenkou Dusilovou.

Od roku 1986 je vdaná za britského osvětlovače Martina a žijí ve středních Čechách ve venkovském domku nedaleko Slap.



Diskografie:

Možnosti tu sou… (1994)

Nebe je rudý (1996)

Mimoid (1998)

Fontanela (2001)

Mami (2007)

Sick rose (2010)

Milostný slabiky (2013)

(*vydáno z podpory fanoušků prostřednictvím webu hithit.com s výsledkem 122% / 60 750 Kč)

Na svahu (2016)



Zdroj: Wikipedia