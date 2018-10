Miro Žbirka se na Abbey Road změnil na malého chlapce. Zpátky přivezl Double Album

Pod skladbami, jež Žbirka nahrál, jsou podepsáni též kytaristé Robbie McIntosh a Hamish Stuart. Oba se podíleli na sólových albech bývalého člena The Beatles Paula McCartneyho Flowers in The Dirt (s hitem My Brave Face) a Off The Ground (s Hope Of Deliverance). Hráli s ním i na celosvětových turné.

Po pražském koncertu Žbirka nové album na podzim a v zimě představí také v Hradci Králové, Brně, Žilině nebo v Košicích. Zároveň už připravuje velký koncert ve vysočanské O2 areně, kde za rok, v prosinci 2019, oslaví svoji čtyřicetiletou hudební kariéru.

Žbirka loni oslavil pětašedesátiny. Bratislavský rodák a autor písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či 22 dní se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.