Matěj Ruppert: Špatná doba pro gentlemany nenechává Monkey Business chladnými

Pokud je muž gentleman, tak se mu v dnešní době příliš nedaří. Chápu název desky správně?

Spíše to myslíme tak, že doba nepřeje gentlemanům.

Gentlemanům, nebo mužům?

Gentlemanům. Ne všichni muži jsou gentlemani.

Předpokládám, že tenhle dojem pramení z určité naštvanosti na současnost. Mám pocit, že Bad Time for Gentlemen je vaše první deska, která zní trochu angažovaně.

Vlastně máte pravdu. To, co nás v současnosti obklopuje, politická a společenská scéna, nás nemohlo nechat chladnými. Na cestách na koncerty nebo z koncertů už daleko méně řešíme krásu slečen a rychlost našich vozidel, ale spíše současnou politickou situaci a kdo je zrovna na Hradě nebo by tam neměl být. A to se promítlo i do nové desky. Mimochodem proto taky to gentlemanství.

Ale abych to trochu odlehčil: Na hlavním coveru obalu jsou tři dámy pod fukary v kadeřnictví, to může být také špatný čas pro gentlemany. Ale ještě daleko horší může být situace z druhé strany obalu, kde jsou tři krásné polonahé slečny. Nikdy jsem to sice nezažil, ale se třemi děvčaty v jedné posteli bych nechtěl být, to je také špatný čas pro gentlemany.