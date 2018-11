Klip týdne: V Zlatíčkách propaguje Kapitán Demo novou mentální technologii

Video of KAPITÁN DEMO - ZLATÍČKA (official video)

„Česko-italský ropný magnát a několikanásobný mistr světa v psaní refrénu“ Kapitán Demo v novém singlu Zlatíčka stvořil podle svých slov svůj „zatím největší hit, na který trénoval víc než patnáct let (závodně), a to i v minulosti.“

V rámci šíření pozitivní energie a dobra nabádá Kapitán Demo v klipu k singlu i mimo něj všechny obyvatele naší planety, aby byli #zlaticka. Vizuál vznikl pod režisérskou taktovkou Dariny Burianové, manželky interpreta, a se scénářem Giviho Krosse a ProGrama. Jako tanečníci se v něm představují Michal Černý a Jan Schejbal.

„Na tomhle singlu spoluprcaly největší hvězdy showbusinessu ze 70. let, točil se v Persii, což je nejlukrativnější oblast v rámci našeho businessu s čakrama. Náš svět je plný nenávisti a týká se to i budoucnosti, a proto jsem přišel s novou mentální technologií, že všichni jsou Zlatíčka, fungující na principu ,on do tebe chlebem‘,“ prozrazuje k novince Kapitán Demo.

„Singl Zlatíčka je zároveň stěžejním, drahým stavebním kamenem alba Mládí v trapu, které se ještě předtím, než vyšlo, stalo vyprodaným a platinovým na všech zahraničních farmářských trzích,“ dodává.

Mládí v trapu je čtvrtým studiovým albem interpreta, který si svou satirickou tvorbou vysloužil hned trojnásobnou nominaci na cenu Anděl. V pražském klubu Roxy se chystá 5. prosince jeho křest. Koncert je však beznadějně vyprodaný, stejně jako brněnská show v Mersey o dva dny později.