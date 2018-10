Radůza trampuje na Divokém západě. Společnost jí dělá Muž s bílým psem

Nemusí mít člověk toulavou duši, aby mohl psát trampské písničky?

Jako dítě jsem jezdila trampovat s rodiči do osady, jezdila jsem i jako teenager s partičkou a teď jezdím už sama. Je to trošku jiné trampování, ale dalo by se to tak brát. Letos jsem vzala batoh, spacák a celtu a odletěla jsem čtyři sta kilometrů za polární kruh, kde jsem asi týden chodila po horách.

Říkáte, že hudba je pro vás terapií proti smutkům a trápení. I v jedné písni na novém albu zpíváte, že je čas se vším se smířit a žít. Je novinka konečnou tečkou za něčím bolavým?

Přála bych si to, ale nemůžu vědět, jestli je to konečná tečka. Navíc jsou věci, které má v sobě člověk celý život. Ne že by je nezpracoval, ale nezapomene na ně, nese si je s sebou a utvářejí jeho další prožívání. Muž s bílým psem je deska, kde vzpomínám především na rodiče a na to, jak jsme spolu jezdili trampovat.

Kdo vlastně byl John Wood, indiánským jménem Muž s bílým psem, a proč zpíváte právě o něm?

John Wood je naprosto smyšlená osoba. Načetla jsem spoustu knížek o tehdejších reáliích a vymyslela jsem si ho. Pustila jsem se dokonce do několika vět v šošonštině, o které jsem si psala na univerzitu do Utahu.