Policie: Učitelka v Rudolfově zneškodnila žáka, jenž jí hrozil střelnou zbraní

„Policejní hlídky dorazily do školy do pěti minut. Zjistily, že žáka druhého stupně, který vyhrožoval zbraní, sama učitelka zneškodnila. Policisté jej zadrželi, ke střelbě nedošlo. Do školy přivolali psychologický intervenční tým. Důležitá informace pro rodiče a příbuzné je to, že se nikomu nic nestalo. Nyní už výuka pokračuje,“ řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Zdůraznila, že nikomu nehrozí nebezpečí.